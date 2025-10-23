Aydın'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

AYDIN'da sağanak etkili olurken, bazı cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kentte çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Aydın'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlar ile duraklara girerek korunmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Efeler ilçesinde etkisini artıran sağanakta çok sayıda araç yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler tıkanan mazgalları açmak ve su tahliyesi yapmak için çalışma başlattı.