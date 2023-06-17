Aydın'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aydın'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış yaklaşık 20 dakika etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte yollar göle dönerken araç sürücüleri ise trafikte zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte bir kaç noktada ise ağaçlar devrildi. Muğla Bulvarı, Yahya Kemal Caddesi, Eski Sanayi Kavşağı'nda devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Muğla Bulvarı üzerinde içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın üzerine devrilen ağaç sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisindeki kişi trafik polislerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, yaşanan olayı yara almadan anlattığı öğrenildi. Yağışlı havanın bugün ve yarın Aydın İl genelinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.