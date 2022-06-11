Aydın'da sağanak sonucu dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı - Haberler

Aydın'da sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suda sürüklendi.

Nazilli, Efeler, Söke ve Koçarlı ilçelerinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Efeler'de Ata, Fatih, Meşrutiyet, Mimar Sinan, Girne, Ovaeymir, Cuma, Osmanyozgatlı ve Umurlu mahallerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Rögarların tıkanması sonucu yollarda su birikintileri oluştu.

Adnan Menderes Üniversitesi varyantındaki alt geçitte araç içerisinde mahsur kalan vatandaşları polis ekipleri kurtardı.

Aydın-Denizli ve Aydın-İzmir kara yollarının bazı noktalarında oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Jandarma ve polis, bazı noktalarda araç geçişine izin vermedi.

Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde ise derelerin taşması sonucu 3 otomobil suda sürüklendi, bazı evlerin duvarları yıkıldı. Mahalledeki bazı çiftliklerde büyük ve küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve DSİ ekipleri su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da bölgede inceleme yaptı.