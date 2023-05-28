Aydın'da Sağanak Sele Dönüştü, Caddeler Sular Altında Kaldı

Aydın'ın Germencik ve Koçarlı ilçelerinde akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur sele neden oldu. Dereler taştı sele kapılan bir at telef olurken, çok sayıda incir ağacı zarar gürdü. Selin geliş anı ise cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi.

AYDIN'ın Germencik ve Koçarlı ilçelerinde akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur sele neden oldu. Dereler taştı sele kapılan bir at telef olurken, çok sayıda incir ağacı zarar gürdü. Selin geliş anı ise cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi.

Germencik'in Çarıklar mahallesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur sele neden oldu. Mahallenin yakınından geçen derelerin taşması sonucunda çok sayıda incir ağacı zarar gördü. O sırada sele kapılan bir at ise telef oldu. Sel nedeniyle bir otomobilde hasar gördü. Koçarlı'nın Bıyıklı mahallesinde ise dağdan gelen sel suları sokaklarda bulunan çöp konteynerlerini sürükleyerek götürdü. Ekili arazilerde sel suları altında kaldı. Vatandaşlar ise dereden selin oluşunu ve derelerin taşması anlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.