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Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da meydana gelen sağanakta bazı evlerde su bastı, iki otomobil de suya kapıldı.

Aydın'da meydana gelen sağanakta bazı evlerde su bastı, iki otomobil de suya kapıldı.

Köşk'ün Başçayır ile Kızılcaköy Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Köşk-Başçayır kara yolunda yağıştan dolayı sel ve heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı.

Kızılcaköy Mahallesi'nde de sele kapılan iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mahallede su basan 4 evde de hasar oluştu.

Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

Mahallelerde Büyükşehir Belediyesi, Köşk Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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