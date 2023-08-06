Aydın'da Ruhsatsız Tabanca Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir aramada, bir evde şüpheli ile birlikte bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince adli bir olayın soruşturması sonucu bir evde yapılan aramada şüpheli ile birlikte bir ruhsatsız tabanca yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, adli bir olayın soruşturulması sonucu Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi'ne gitti. Tespit edilen adrese yapılan baskında H.A. isimli bir şüpheli yakalandı. İkamette yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 52 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN