Aydın'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulama kapsamında durumundan şüphelenilen 2 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 177 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulama kapsamında durumundan şüphelenilen 2 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 177 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri görev ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güveni için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Suç ve suçlulara geçit vermeyen jandarma ekipleri yaptıkları uygulamalarda gösterdikleri başarılı çalışmalarla da göz dolduruyor. Ediniken bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi kırsalında uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyet esnasında durumundan şüphelenilen M.N. ve H.N. isimli şahısları durdurdu. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 177 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN