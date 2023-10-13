Aydın'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir şahsın üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın halkın huzur ve güveninin sağlanması ve suçların önüne geçilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız tabanca bulunduran şahsa yönelik koordineli çalışmada; Baklaköy Mahallesi'nde A.Ü. isimli şüpheli şahıs durduruldu. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 3 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, A.Ü. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AYDIN