Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Tabanca ve 1 Tüfek Ele Geçirildi
Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, 1 av tüfeği, 59 fişek ve bir pala ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde ruhsatsız 3 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgi üzerine bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca, 1 av tüfeği, 59 fişek, 1 pala bulundu.
B.Ş. gözaltına alındı.