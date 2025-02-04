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Aydın'da Roma Dönemine Ait 277 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Aydın'da Roma Dönemine Ait 277 Tarihi Eser Ele Geçirildi
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Karacasu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 277 obje ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyon, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir ihbar sonucu gerçekleştirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 277 obje ve tarihi eser ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Ü.Ö'nün evine baskın yaptı. İkametteki aramalarda sikke ve ok uçlarının bulunduğu 223 obje ile sütun başı, lahit parçası ve kabartma heykeli gibi 54 tarihi eser bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü.

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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