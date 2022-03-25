Aydın'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bronz erkek heykeli ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bronz erkek heykeli ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında Çınarköy Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Aramada Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 metre boyunda bronz erkek heykeli ele geçirildi.
Operasyonda A.A, C.M. ve T.A. gözaltına alındı.
Heykel, Aydın Müze Müdürlüğüne gönderildi.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel