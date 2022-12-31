Aydın'da restorandaki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı Güncel Haberler Nazilli ilçesindeki patlamada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu. Nazilli ilçesindeki patlamada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu. Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçedeki bir restoranda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Hayatını kaybedenlerin isimleri, Neslihan Karaboğa (38), Lale Nur Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (4), Gamze Karaboğa (10), Emine Düztepe (37) ile kızı İrem Düztepe (14) ve Fatma Danaş (45) olarak açıklandı. Olay Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında dün, tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin 10 kişi gözaltına alınmıştı. Güncel Kaynak: AA / Ferdi Uzun Lale Nur Nazilli Aydın Güncel Haberler

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