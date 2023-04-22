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Aydın'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

Aydın'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

Güncel Haberler

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'nde Gökay Kartal (26) ile C.Ş. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ş, yanındaki pompalı tüfekle Kartal'a ateş etti.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Kartal, kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan C.Ş, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Aydın Güncel Haberler

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