Son dakika haber | polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobili ekip araçlarına çarpınca yakalandı Son dakika habere göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobiliyle polis araçlarına çarpınca yakalandı. Aydın'ın İncirliova ilçesinde polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobiliyle polis araçlarına çarpınca yakalandı. İncirliova ilçesinde E.A, 09 ABD 747 plakalı otomobiliyle polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin takibe başladığı E.A, Germencik ilçesinde de uyarılara aldırmayarak yoluna devam etti. Ekiplerin ısrarlı takibi sonucu otomobil, Mursallı kavşağında iki polis aracına çarparak durdu. Kazada sürücü E.A. ile aynı araçtaki M.Y. ve polis memuru A.Ç. hafif yaralandı. Polis ekiplerince Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen ve alkollü olduğu belirlenen E.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Güncel AA / Necip Uyanık Güncel Haberler Son Dakika

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