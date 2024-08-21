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Aydın'da polis uygulama noktasında kaçan motosiklet otomobile çarptı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis uygulama noktasında ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü, otomobile çarptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis uygulama noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken otomobile çarpan motosikletin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Kurtuluş Mahallesi Sakarya Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde polisin dur ikazına uymayarak kaçan 09 AKZ 295 plakalı motosiklet sürücüsü T.D, Sakarya Caddesi istikametine doğru seyrederken aynı yönde ilerleyen İ.Ç. yönetimindeki GB 442 PY plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle T.D. yola savruldu.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan T.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

T.D'nin ehliyetsiz ve kasksız trafiğe çıktığı için uygulama noktasından kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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