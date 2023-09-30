Aydın'da polis memuru bıçakla yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki kişinin bıçakla yaraladığı polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki kişinin bıçakla yaraladığı polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, devriye görevini sürdüren motosikletli polisler, durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.
Otomobildekilerin "dur" ihtarına uymaması sonucu yaşanan kovalamacada ekipler, Kocagür Mahallesi'nde 09 FK 205 plakalı otomobili durdurdu.
Araçtakilerin kaçması üzerine çıkan arbedede şüpheli bir kişi, polis memuru N.H.T'yi bıçakla yaraladı.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı polis, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, kaçan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.
Öte yandan bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, ekiplerden bilgi alıp incelemelerde bulundu.