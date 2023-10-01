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Aydın'da polis bıçaklanması: 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir polisin bıçaklanması olayıyla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memurunun tedavisi devam ediyor.