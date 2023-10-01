Aydın'da polis bıçaklanması: 2 kişi tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir polisin bıçaklanması olayıyla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memurunun tedavisi devam ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir polisin bıçaklanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı.
Kocagür Mahallesi'ndeki bıçaklamaya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T ve M.H.A tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan polis memuru N.H.T'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay
Önceki gün devriye görevini sürdüren motosikletli polisler, durumundan şüphelendikleri otomobili takibe almıştı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sonrası Kocagür Mahallesi'nde durdurulmuştu.
Araçtakilerin kaçmaya çalışması üzerine çıkan arbedede şüpheli bir kişi, polis memuru N.H.T'yi bıçakla yaralamıştı.
Olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alınmıştı.