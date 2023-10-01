Aydın'da Polis Bıçaklandı, 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dur ihtarına uymayıp kaçan araç sürücüsü, polis tarafından durdurulmaya çalışılırken polis memuru bıçaklandı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polisin bıçaklanması olayı ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araç sürücüsü kovalamacanın ardından durdurulması esnasında bıçaklanan polis olayı ile ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir 09 FK 205 plakalı aracı durdurmak istedi. Araç 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardında araç Kocagür Mahallesi 3651 sokakta durduruldu. Durdurulan araçtaki şahısların polise mukavemette bulunması sonucu polis memuru N.H.T yaşanan arbedede bıçaklandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralı polisi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanan olay sonrası bölgede gerçekleştirilen özel harekat destekli operasyonda polisi bıçaklayan A.T. ile birlikte 8 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.