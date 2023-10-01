Aydın'da polis bıçaklandı, 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan aracın kovalanmasının ardından durdurulması esnasında bıçaklanan polis olayı ile ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir 09 FK 205 plakalı aracı durdurmak istedi. Araç 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardında araç Kocagür Mahallesi 3651 sokakta durduruldu. Durdurulan araçtaki şahısların polise mukavemette bulunması sonucu polis memuru N.H.T yaşanan arbedede bıçaklandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralı polisi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanan olay sonrası bölgede gerçekleştirilen özel harekat destekli operasyonda polisi bıçaklayan A.T. ile birlikte 8 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantısı bulunan yaşı küçük bir şahıs ise mahkeme sonrası yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan A.T. ve M.H.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. - AYDIN