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Aydın'da PKK/YPG Terör Örgütüne Üye Olmaktan Aranan Şüpheli Yakalandı

Aydın'da PKK/YPG Terör Örgütüne Üye Olmaktan Aranan Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Didim ilçesinde, PKK/YPG terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, PKK/ Ypg terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınkum Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Yapılan incelemede, F.K. (33) isimli şüphelinin, terör örgütü YPG adına Suriye'de 1 yıl faaliyette bulunduğu ve PKK/YPG'ye üye olmaktan arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan F.K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

Aydın PKK YPG Güncel Haberler

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