Aydın'da PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ve Germencik ilçelerinde bulunan şüphelileri adreslere düzenledikleri operasyonlarla yakaladı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.A. ile C.E'nin Efeler ve Germencik ilçelerinde bulunduğunu tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.