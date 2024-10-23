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Aydın'da Pikap Devrildi, 2 Yaralı

Aydın'da Pikap Devrildi, 2 Yaralı
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 09 AJJ 076 plakalı pikap, Yenipazar - Sultanhisar kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı ardından devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki O.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yenipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel

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