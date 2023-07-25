Aydın'da Pide Salonunda Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir pide salonunun fırın bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının, fırında bırakılan köz halindeki odunların tekrar tutuşmasıyla başladığı tahmin ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir pide salonunun fırın bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kapalı olan pide salonunun fırın bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşyerinin kapalı olması sonucu içeride biriken gaz sonucu meydana gelen küçük çaplı patlamada işyerinin camları kırılırken, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile facianın önüne geçildi. Ekiplerin, yoğun çabası sonucunda alevler söndürülürken, işyerinde biriken yoğun duman tahliye edildi. Soğutma çalışmalarının ardından yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan ilk incelemelere göre yangının, fırında bırakılan köz halindeki odunların tekrar tutuşmasıyla başladığı tahmin ediliyor. - AYDIN