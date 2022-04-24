Aydın'da peynir tenekesinde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Aydın'da peynir tenekesinde uyuşturucu ele geçirildi

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da peynir tenekesinde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da peynir tenekelerine gizlenmiş 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AYDIN (AA) - Aydın'da peynir tenekelerine gizlenmiş 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Zafer Mahallesi'nde peynir deposu olarak kullanılan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Tina"nın da destek verdiği iş yerindeki aramada, peynir tenekeleri içinde gizlenmiş 100 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonda U.Y, B.Ç. ve Y.E.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.Y. tutuklanırken, "yağma" olayına karıştıkları iddiasıyla diğer iki şüphelinin işlemleri ise Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde sürüyor.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Aydın, Güncel, Haberler

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