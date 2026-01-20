Efeler'de pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesindeki salı pazarında, yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde kurulan salı pazarında, tezgahların kurulması sırasında yaşanan yer tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel