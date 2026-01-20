Haberler

Efeler'de pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki salı pazarında, yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

