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Aydın'da park halindeki otomobil ve pikaba çarpan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki otomobil ve pikaba çarpan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki otomobil ve pikaba çarpan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı.

H.O'nun kullandığı 09 RU 243 plakalı motosiklet, Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, park halindeki 12 AY 636 plakalı otomobil ile 48 AFZ 944 plakalı pikaba çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ile annesi Ş.O. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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