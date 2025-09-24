Haberler

Aydın'da Özel Okul Kantininde Yangın

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir özel okulun kantininde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında okulda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, maddi hasar meydana geldi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde özel bir okulun kantininde yangın çıktı. İtfaiye görevlileri alevleri kısa sürede söndürürken, kantinde maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Girne Mahallesi 2219 sokakta bulunan özel bir lisenin kantininde çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, kantinde maddi hasar oluştu. Yangın sırasında okulda kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
