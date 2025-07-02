Aydın'da Özel Güvenlik Haftası Etkinlikleri

Aydın'ın Efeler ilçesinde Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkilileri ve özel güvenlik görevlileri, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce ile İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'la bir araya geldi.

Hafta dolayısıyla daha sonra kentteki bir alışveriş merkezinde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara, özel güvenlik görevlilerinin yetki sınırları ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin kamu güvenliğine önemli katkılar sunduğu ifade edildi.