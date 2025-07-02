Aydın'da Özel Güvenlik Haftası Etkinlikleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel güvenlik görevlileri ve yetkililer bir araya gelerek bilgilendirme standı kurdu. Vatandaşlara güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkilileri ve özel güvenlik görevlileri, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce ile İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'la bir araya geldi.

Hafta dolayısıyla daha sonra kentteki bir alışveriş merkezinde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara, özel güvenlik görevlilerinin yetki sınırları ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin kamu güvenliğine önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Türkiye'de şap hastalığı alarmı! Bakandan kırmızı et açıklaması geldi

Türkiye'yi alarma geçiren hastalık! Bakandan kırmızı et açıklaması
Ece Erken, bir dönem 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti!

Bir dönem "Eniştem" diyordu! Aşkın ilk fotoğrafı geldi
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.