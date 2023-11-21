Aydın'da Özel Eğitimli Köpek İle Uyuşturucu Operasyonu

AYDIN'ın Germencik ilçesinde durdurulan otomobilde, özel eğitimli köpek 'Tina' i yapılan aramada 6 kilo 940 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması ile kente yüksek miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma sonucu takibe alınan İzmir istikametinden gelen 34 PM 6636 plakalı otomobil, Germencik ilçesi girişinde durduruldu. Otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada, bagajda 7 ayrı paket halinde toplam 6 kilo 940 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki V.S., İ.A., E. G. ve Ü.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(DHA)