Aydın'da Otoparktan Motosiklet Hırsızlığı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otoparktan 3 motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan motosikletlerin sahiplerine teslim edildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otoparktan 3 motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir otoparktan 3 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Ş. ile M.Y. olduğunu belirledi.
Osmanbükü Mahallesi'nde oldukları belirlenen 2 şüpheli, operasyonla yakalandı.
Ele geçirilen bir motosiklet sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel