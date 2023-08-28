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Aydın'da Otoparktan Motosiklet Hırsızlığı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otoparktan 3 motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan motosikletlerin sahiplerine teslim edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otoparktan 3 motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir otoparktan 3 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Ş. ile M.Y. olduğunu belirledi.

Osmanbükü Mahallesi'nde oldukları belirlenen 2 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Ele geçirilen bir motosiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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