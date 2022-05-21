Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.Ü. ve İ.D, otomobillerinden teyp ve hoparlör çalınması üzerine polise başvurdu.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin M.K'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen M.K. cezaevine gönderildi.

Bulunan teyp ve hoparlörler sahiplerine teslim edildi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik, Aydın, Güncel, Haberler

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