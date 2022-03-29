Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - İbrahim Uzun - Güncel
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Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bayraklıdede Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda H.E'nin kullandığı 35 LHB 63 plakalı motosiklet, S.K. idaresindeki 35 BBZ 509 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.E. sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru olduğu öğrenilen H.E'nin durumumun ağır olduğu belirtildi.

AA / İbrahim Uzun - Güncel

Turgut Özal Bulvarı, Kuşadası, Polis, Aydın, Güncel, Haberler

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