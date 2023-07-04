Aydın'da Otomobilin Yakıt Deposunda Uyuşturucu Yakalandı, Sürücü Tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, yakıt deposunda 1 kilogram 947 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.