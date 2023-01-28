Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Aydın'da otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde, traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hakan Helvacı (47) yönetimindeki 09 HP 254 plakalı otomobil, Aydın'dan Çine istikametine giderken Adnan Menderes Bulvarı'nda aynı yönde seyreden, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen traktörün römorkuna çarptı.

Kazada aracın ön camından fırlayarak yaralanan sürücü Helvacı, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis, kazanın ardından römorku bırakıp traktörle kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Aydın HP Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title