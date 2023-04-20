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Aydın'da otomobilin motor kısmına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da otomobilin motor kısmına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otomobilin motor kısmına gizlenmiş 25 gram esrar ve 51 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otomobilin motor kısmına gizlenmiş 25 gram esrar ve 51 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili Bayraklıdede Mahallesi'nde durdurdu.

Polis, narkotik dedektör köpeği "Honoz"u kullanarak araçta arama yaptı.

Detaylı aramada otomobilin motor kısmına gizlenmiş iki ayrı poşette 25 gram esrar ile 51 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polis, sürücü S.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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