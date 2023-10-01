Aydın'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Germencik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mürüvvet Öztürkmen hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, H.M'nin (40) kullandığı 09 AJC 899 plakalı otomobil, Ömerbeyli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mürüvvet Öztürkmen'e (64) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Öztürkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan H.M'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel