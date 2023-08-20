Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti.
İ.T. idaresindeki 09 AN 575 plakalı otomobil, dün akşam Denizli Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Şükran Yeniçeri'ye (58) çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yeniçeri, bugün müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.