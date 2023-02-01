Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Aydın'ın Didim ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Aydın'ın Didim ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'nde restorandan çıkan bir aileye, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateş açıldı. Olayda C.G. (32) adlı kadın bacağından yaralandı. Yaralı kadının kocası S.G. (35), olay yerinden kaçan motosikletliyi aracıyla takibe aldı. S.G, Aytepe mevkisinde motosiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Sidal Savaş'ın (38) hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeden kaçan S.G. ise polis ekiplerince yakalandı. Ekipler, motosiklette yolcu olarak bulunan ve olay yerinden yaralı olarak kaçtığı değerlendirilen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, olaya karışan kişilerin daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.