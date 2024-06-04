Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ozan Hüsamettin Salcı'nın (31) kullandığı 35 DUE 33 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Hıdırbeyli Mahallesi'nde karşı şeride geçmeye çalıştığı sırada Ersin Tüfekçi (28) idaresindeki 09 AIJ 763 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Germencik Aydın Trafik Kazaları Güncel Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

 'Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?' dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

"Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?" dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti

Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title