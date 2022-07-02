Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

AA - Musa Ölmez - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası ilçesinden Söke yönüne seyreden A.V. yönetimindeki 09 AFV 094 plakalı otomobil, Söke - Kuşadası Çevre Yolunun Fevzipaşa mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Seher Taştan'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Taştan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taştan, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Kuşadası Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title