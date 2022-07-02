Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi. Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Kuşadası ilçesinden Söke yönüne seyreden A.V. yönetimindeki 09 AFV 094 plakalı otomobil, Söke - Kuşadası Çevre Yolunun Fevzipaşa mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Seher Taştan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Taştan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taştan, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. AA / Musa Ölmez - Güncel Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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