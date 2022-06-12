Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Haberler

Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Mert A'nın kullandığı 09 JC 986 plakalı otomobil, Yenikent Kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Küybet'e çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küybet, müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alındı. AA / Musa Ölmez - Güncel Aydın Güncel Haberler

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