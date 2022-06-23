Aydın'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Söke-Kuşadası yolu Yenikent Kavşağı'nda karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hamza Küybet (8), doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Mert A'nın kullandığı 09 JC 986 plakalı otomobil, 12 Haziran'da Yenikent Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Küybet'e çarpmıştı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küybet, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. AA / Musa Ölmez - Güncel Güncel Haberler

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