Aydın'da Otomobile Yorgun Mermi İsabet Etti
Aydın'ın Efeler ilçesinde, evinin önünde park halindeki otomobiline yorgun mermi isabet eden kişi, şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, evinin önünde park halindeki otomobiline yorgun mermi isabet eden kişi, şikayetçi oldu.
Yedi Eylül Mahallesi 1041 Sokak'ta park halindeki otomobilin kaportasında delik oluştuğunu gören Ali Çivici, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede otomobile yorgun mermi isabet ettiğini belirledi.
Gazetecilere olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek sorumluların bulunmasını isteyen Çivici, şikayetçi oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.