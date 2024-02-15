Aydın'da Otomobile Ateş Açıldı, Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş ederek sürücüyü yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

M.D'nin (21) kullandığı 09 KA 639 plakalı otomobile, Yeni Mahalle Bahçıvanlık Sokak'ta bir kişi silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan M.D, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede M.D'yi yaralayan şüphelinin daha önceden aralarında husumet bulunan E.Ü. (19) olduğunu belirledi.

E.Ü, kuru sıkıdan bozma silahla gözaltına aldı.