Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Otomobile Ateş Açıldı, Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:

Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş ederek sürücüyü yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş ederek sürücüyü yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

M.D'nin (21) kullandığı 09 KA 639 plakalı otomobile, Yeni Mahalle Bahçıvanlık Sokak'ta bir kişi silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan M.D, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede M.D'yi yaralayan şüphelinin daha önceden aralarında husumet bulunan E.Ü. (19) olduğunu belirledi.

E.Ü, kuru sıkıdan bozma silahla gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Germencik Aydın Olay Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

16 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 16 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 16 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 15-16 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Icardi Sparta Prag golü izleme linki var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! UEFA ülke puanı sıralaması 2024 ne oldu? Güncel sıralama! Milan - Rennes maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Milan - Rennes maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Rüyada kedi saldırması ne anlama gelir? Rüyada kedi ısırması nedir, rüyada kedinin saldırması ne demek? Milan - Rennes maçı CANLI izle! 15 Şubat Milan - Rennes maçı canlı yayın izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title