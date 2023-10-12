Aydın'da Otomobilde Gizlenmiş Makinalı Tabanca Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan bir aramada otomobilin tamponu içerisine gizlenmiş bir makinalı tabanca bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada tampon içerisine gizlenmiş makinalı tabanca ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada Alangüllü mevkiinde A.T. isimli şüpheli şahsın içinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada aracın arka tamponu içerisine saklanmış 1 adet Scorpion (Akrep) makinalı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanıp gözaltına alınırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN