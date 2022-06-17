Aydın'da otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Aydın-İzmir Otoyolu'nda durdurdu.
Narkotik köpeği "Tina"nın yardımıyla yapılan aramada aracın havalandırma boşluklarına gizlenmiş, 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki C.T. ve A.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel