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Aydın'da Otomobil Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

A.Ç'nin (64) kullandığı 48 M 0219 plakalı otomobilde, Gündoğan Mahallesi Hacıbalderesi mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park etti. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çalışmalara 2 yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Ormanlık alandaki yangın, kontrol altına alındı.

Otomobildeki yangın söndürüldü, alevler nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Buharkent Otomobil Güncel Haberler

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