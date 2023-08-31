Aydın'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü kask sayesinde kazayı atlattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada otomobilin camı patladı ve motosiklet parçalara ayrıldı. Motosiklet sürücüsü ise taktığı kask sayesinde kazayı sıyrıklarla atlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilin camı patlayıp motosiklet parçalara ayrılırken, motosiklet sürücüsü taktığı kask sayesinde kazayı sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı ile Kızılay Caddesi birleşiminde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batı Gazi Bulvarı üzerinde ilerleyen 09 AAL 604 plakalı motosiklet, Kızılay Caddesi'nden Batı Gazi Bulvarı'na dönmek isteyen 09 YD 934 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin kapı camı patlayıp çevreye saçılırken, motosiklet de parçalara ayrıldı. Motosiklet sürücüsü taktığı kask sayesinde kazayı sıyrıklarla atlatırken, kazayı görenler yaralı sürücünün yardımına koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar önlem alınmasını istedi

Aynı yerde sıkça kaza yaşandığını belirten çevre sakinleri, "Burası hastaneye dönen bir yol ve Aydın'ın en işlek yerlerinden biri. Birkaç günde bir mutlaka burada kaza oluyor, her gün de onlarca araç kaza tehlikesi atlatıyor. Buraya yetkili kurumlardan kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir önlem almak için birinin sakatlanması yada hayatını kaybetmesi beklenmemeli" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN