Aydın'da Otomobil ve Bisiklet Çarpışması: 1 Ölü
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille bisikletin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü Murat Güngör hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
S.K.İ. yönetimindeki 34 EK 4213 plakalı otomobil, Batı Çevre Bulvarı'nda Murat Güngör'ün (50) kullandığı bisikletle çarpıştı.
Bisiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.