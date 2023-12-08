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Aydın'da otomobil uçuruma devrildi, 5 kişi yaralandı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil uçuruma düştü ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 09 FC 064 plakalı otomobil, Ovacık Yaylası'nda kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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