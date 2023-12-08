Aydın'da otomobil uçuruma devrildi, 5 kişi yaralandı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil uçuruma düştü ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 09 FC 064 plakalı otomobil, Ovacık Yaylası'nda kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.